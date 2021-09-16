Впервые в истории Украины в 2022 году будет выделена рекордная сумма на безопасность и оборону – Таран

Впервые в истории Украины в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

“71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные силы получат новое и модернизированное оружие и технику – мы выполняем эту задачу: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств – членов НАТО, которые выделяют на данное направление не менее 20%. Расходы госбюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше 2021-го на 13,3 млрд грн”, – сказал Андрей Таран.

5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО/ООС, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

По информации Тарана, кроме бюджетных средств, Украина получит международную помощь от правительства Франции – 12,6 млрд грн, Великобритании – 6,7 млрд грн и США – 1,7 млрд грн.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4492411600821310

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады – в документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

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