Нацсовет подал в Окружной админсуд Киева иск об аннулировании лицензии телеканала “Наш”

ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому иску.

В суде уточнили, что Нацсовет обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой проверки, в котором говорится о признании “наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала”.

За год в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Нацсовета Украины о назначении или результатах внеплановых проверок телеканала, отметили в суде.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк 27 августа говорила, что аннулировать лицензию телеканала “Наш” хотят “за скабеевщину”.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала “Наш” началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска, чтобы канал “Наш” лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы “Марафон”, который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл “раскольниками” Православную церковь Украины, заявлял о “политике государственной фашизации”, а также называл войну на Донбассе “гражданским противостоянием”. Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об “ущемлении” русскоязычных.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя требование Нацсовета, заявил, что нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире.

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