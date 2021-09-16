В КГГА ответили, будет ли в Киеве локдаун

Он отметил, что массовая вакцинация людей против коронавируса и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина. В частности, это позволит городу не ограничивать доступ к транспорту, а предприниматели не испытают значительных потерь.

“Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет – у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации”, – сказал Кулеба.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,33 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 54 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,2 млн человек. По данным Минздрава, в Киеве за сутки 15 сентября выявили 362 новых случая COVID-19, более 229 тыс. – с начала пандемии.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6 млн человек, около 5 млн – две дозы препарата. Согласно информации портала системы здравоохранения Украины, в Киеве первую прививку от коронавирусной инфекции сделали более 809,5 тыс. человек, около 800 тыс. – получили две дозы вакцины.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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