Шевченко может возглавить сборную Турции по футболу – СМИ

По данным СМИ, Шевченко, а также тренер сборной Германии по футболу U-21 Штефан Кунц, вошли в короткий список кандидатов Турецкой футбольной федерации (TFF) на эту должность.

Кунц в карьере футболиста был нападающим, в свое время выступал за турецкий “Бешикташ”.

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш ушел в отставку 10 сентября, сообщала TFF в Twitter.

A Millî Tak * m Teknik Direktörümüz * enol Güne * ile yap * lan görü * meler sonras * nda kar * l * kl * olarak yollar * n ayr * lmas * na karar verilmi * tir. De * erli hocam * z Say * n * enol Güne * ’e görev sürecindeki çal * malar * ve Türk futboluna yapt * katk * lar için te * ekkür ederiz. pic.twitter.com/JWPhHdvchr

— TFF (@TFF_Org) September 10, 2021

За два дня до этого в отборочном поединке на чемпионат мира по футболу команда Турции разгромно проиграла сборной Нидерландов (6:1), отмечает Football.ua.

Контекст:

Шевченко с июля 2016 года был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной, пока не сообщалось, что он заключил контракт с каким-либо клубом.

6 сентября УАФ ответила, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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