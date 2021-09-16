«Это диверсия целенаправленная, типа Скрипалей»

СК считает причиной «арбузного отравления» на Совхозной улице в Москве нарушение правил при дезинсекции магазина. Ни местные жители, ни эксперты в это не верят.

История с гибелью 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, произошедшей, по версии СК, в результате отравления арбузом из «Магнита» на Совхозной улице в Люблино, получила продолжение. 13 сентября столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в арбузах из квартиры погибших и из магазина «Магнит» были «обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», это же вещество использовалось для обработки помещений «Магнита». Вечером 13 сентября СК уже отчитался о задержании подозреваемого — 39-летнего дезинсектора, проводившего «один из видов обеззараживания помещения». На предоставленном ведомством видео с камер наблюдения, снятом в день дезинсекции, видно, как дезинсектор в спешке проводит обработку холодным туманом под прилавком с овощами и фруктами — продукты при этом даже не накрыты. СК считает, что именно «нарушение правил при проведении дезинсекции» могло стать причиной гибели.

Корреспонденты «Новой» выяснили, что думают о приоритетной версии СК эксперты и жители Совхозной и почему ни те ни другие особо в нее не верят.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Все началось 9 сентября, когда в больницу с признаками отравления были доставлены три жительницы московского района Люблино. Две из них — 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка — скончались, 38-летняя мать девочки, по данным СМИ, находится в реанимации. СК предположил, что семья могла отравиться арбузом из «Магнита» и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Супермаркет на Совхозной, 16, опечатали. К утру 11 сентября СМИ уже сообщали, что госпитализировано еще по меньшей мере семь жителей разных домов на Совхозной улице (официального подтверждения этой информации не было). Сначала СМИ связывали госпитализации с отравлением арбузами, но потом якобы выяснилось, что не все пострадавшие ели арбузы, продукты покупали в разных магазинах и даже не у всех госпитализированных было выявлено отравление. В соцсетях между тем стали появляться посты, в которых люди, живущие за несколько километров от Совхозной, рассказывали о своих отравлениях и связывали их с происходящим в Люблино.

Вместе с «арбузной версией» прорабатывались и другие — Роспотребнадзор брал пробы воздуха и воды в доме № 16, но там опасных веществ не выявили. Зато на арбузах, изъятых из квартиры погибших и из «Магнита», Роспотребнадзором были обнаружены следы одинакового инсектицида (вещества для уничтожения насекомых) — средства «Цигатрин». СК задержал дезинсектора, который проводил обработку магазина, показал видео, снятое во время этой обработки, и заявил, что «нарушение правил дезинсекции» является приоритетной версией произошедшего. Представители «Магнита» призвали «воздержаться от выводов на основании сообщения Роспотребнадзора», заявив, что версия о гибели людей из-за неправильной дезинсекции «не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице», а «следы средства дезинсекции», упоминаемые Роспотребнадзором, говорят «о потенциально низком уровне его концентрации».

— Причина [гибели пожилой женщины и внучки] абсолютно точно не в инсектицидах, — комментирует Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов». — Арбуз же в корке. Судя по видео [обработки «Магнита», представленном СК], дезинсектор довольно некачественно обрабатывает [помещение]: попшикал туда, попшикал сюда, пошел дальше. Средство попало на арбуз, но оно не могло вызвать смертельный исход в таких дозах. Цигатрин — совершенно стандартный пиретроид (инсектицид синтетического происхождения. — А. Р.), самый популярный во всем мире. В основном он оказывает ингаляционное воздействие — вызывает кашель, чихание.

По словам Дубинина, у дезинсекторов «постоянно руки по локоть в этих инсектицидах», но он не слышал об отравлениях:

— Если переливать [цигатрин] без перчаток, то может быть небольшой химический ожог. Если потом потрогать слизистые — глаза, например, — то они будут немного гореть. Но отравления никакого не наступает. Даже если концентрированная форма эмульсии попадет на слизистую (цигатрин выпускается в виде концентрата эмульсии, при проведении дезинсекции от тараканов концентрат разбавляют в воде в соотношении 7 г концентрата на 9 л воды. — А. Р.).

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Несмотря на то что дезинфектор, по мнению Дубинина, точно не виноват в гибели людей, он «все-таки нарушил технику безопасности» во время обработки помещения:

— Да, он не был в костюме химзащиты. Да, тараканов по-другому обрабатывают — там надо за каждый стол вылезать, плинтуса обрабатывать, а не ходить прыскать по залу. Да, продукты надо убирать или закрывать пленкой. И вообще залы торговых предприятий по-другому обрабатывают — там можно и гелем просто помазать, его тараканы жрут и через некоторое время умирают.

Гендиректор компании «Областной центр дезинфекции» Дмитрий Кутьев, сотрудник которой проводил дезинсекцию «Магнита», выложил в Instagram видеообращение, в котором, напротив, заявил, что дезинсектор «сделал все правильно»: «Сегодня задержали Котова Антона, дезинфектора, который обрабатывал магазин без людей, в присутствии руководителя магазина, обрабатывал нижние плинтуса. Он действовал согласно инструкции: развел химию в нужной пропорции (по данным издания Baza, следствие как раз считает, что при проведении дезинсекции были нарушены пропорции. — А. Р.), обработал нижние плинтусы, пути миграции насекомых. Он сделал все правильно, он вообще ничего не нарушил — его сделали виноватым, из свидетеля перевели в статус обвиняемого». Кутьев добавил, что цигатрином компания пользуется более пяти лет, в том числе этим средством обрабатываются «и квартиры от тараканов, клопов».

По словам Дубинина, его «с самого начала смущает информация о госпитализациях»:

— Двое умерли, а что с остальными? Я думаю, нет ни у кого никаких отравлений.

У них либо психосоматика на основе того, что произошло с соседями, либо их госпитализировали профилактически, либо вообще с другими диагнозами.

Подтвержденных случаев [отравления] у нас всего два, а остальное — это фейк-ньюс.

Научный журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог Алексей Водовозов тоже считает версию гибели людей в результате отравления инсектицидом несостоятельной:

— Я понимаю, если бы обработка проводилась при помощи каких-либо фосфорорганических соединений — карбофоса там, дихлофоса, хлорофоса. Тогда еще можно было бы как-нибудь себе представить такое неудачное стечение обстоятельств, когда действительно их доза могла быть превышена. Но речь-то о цигатрине. Это инсектицид нового поколения, и он опасен в первую очередь для пчел. Я не видел, чтобы в литературе были описаны какие-нибудь подобные случаи [смерти в результате отравления цигатрином]. Описаны некоторые отравления: все начинается с нарушения дыхания, появляется резь в глазах, боль в горле, потом присоединяется одышка, и в подавляющем большинстве случаев это происходит, когда человек какое-нибудь закрытое помещение без вентиляции обрабатывает без должных защитных средств. Это первое. Второе — это все-таки доза. На сегодня чтобы отравиться тем же цигатрином, его нужно просто пить из бутылки. Даже если что-то при обработке было нарушено. Поэтому я бы сказал, что эта версия так себе. Видимо, ее используют исключительно потому что никаких других нормальных рабочих версий не нашлось.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По словам Водовозова, еще менее реалистична версия отравления погибших этиленгликолем — 12 сентября, еще до того, как на арбузах нашли следы инсектицида, СМИ сообщили, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля.

— Опустим вопрос, откуда он вообще в принципе мог взяться, потому что такие вещи используются в каких-то технических целях — в тормозных жидкостях, в антифризе, в кремах для обуви, — говорит Алексей. — Вопрос в том, что существует летальная доза этиленгликоля — и это примерно от 100 до 250 миллилитров на человека. Это, мягко говоря, нереально. Даже если вдруг кто-то из вредительских целей накачал бы этот арбуз этиленгликолем, арбуз бы сильно отличался по вкусу, по виду, по всему остальному — его нельзя было бы съесть и ничего не заметить.

Корреспонденты «Новой» еще раз посетили место происшествия и выяснили, что жители Совхозной в историю с отравлением людей инсектицидом тоже особо не верят.

— Я не верю. Это надо накачать. Так средство бы через корку не проникло, — говорит Анастасия, жительница дома 18, отрываясь от разговора по телефону на детской площадке.

— Мы-то тоже в «Магнит» ходили, покупали воблу недавно, и все нормально. Я думаю, отравление как-то с ремонтом связано.

— А я верю. Ты видео вообще видела? — подключается к разговору Лена, гражданка в белом худи с ушками на капюшоне. Она из дома 16 — того самого, где жили погибшие. — С другой стороны, никто и не скажет причину реальную. Полиция у нас такая. Но паники нет — «Магнит» откроют, и все продолжат туда ходить, потому что это ближайший магазин, никого это не остановит. У меня тоже сына забирали в больницу [после гибели пенсионерки и ее внучки] — его тошнило и живот болел. Забрали с подозрением на аппендицит. Диагноз не подтвердился и нас домой отпустили. Но про него все равно написали среди тех, кого забрали с отравлениями. Еще и написали, что он ковидом переболел.

Лена, жительница дома №16 по Совхозной улице. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Александр, гражданин из первого подъезда дома 16, в версию гибели людей из-за неправильной дезинсекции не верит:

— От тараканов еще никто не умирал. Мне кажется, это диверсия целенаправленная какая-то, типа Скрипалей: сверху облили чем-то или прикоснулись ядом, и все. Распылили что-то, намазали, может, даже двери подъезда — люди дотронулись, и все. Паники нет. Куда деваться, куда бежать? Но к двери страшно прикасаться — черт знает, где что намажут, то ли коронавирус получишь, то ли отраву. Арбузы мы исключили с дынями, на яблочки перешли. Все аккуратненько стараешься делать — кнопочки локтями нажимаешь.

Жительница Совхозной Инна Владимировна высказала еще более экзотическую версию происходящего на своей улице:

— Думаю, просто магазин кому-то помешал. Судите сами: у нас Billa закрылась, еще один супермаркет закрыли, тут с «Магнитом» такое. Говорят, «Ленту» хотят открыть, дорогой магазин, — вот и закрывают все ближайшие магазины.

Фармацевт в ближайшей аптеке «Авиценна Фарма» на Совхозной, 20, заявил, что никаких изменений в покупательских привычках не заметил и паники не чувствует:

— Все как обычно. Средств от отравления не стали покупать больше.

P.S.

Мы направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой сообщить о том, как регулярно в магазине проходили проверки, были ли выявлены в результате них нарушения и проводилась ли проверка магазина после дезинсекции, а также запрос в Департамент здравоохранения города Москвы с просьбой сообщить о состоянии госпитализированных жителей Совхозной и о поставленных им диагнозах. Опубликуем ответы на запросы, как только их получим.

Артем Распопов, корреспондент

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