Эксперт назвал негативные последствия развития космического туризма

Благодаря присутствию в космосе рекордного количества человек, существенно расширится область исследований, однако пилотируемые корабли, которые и доставили граждан на околоземную орбиту, и которых также насчиталось рекордное количество, могут помешать астрономии, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

В космической сфере 16 сентября удалось установить сразу два мировых рекорда. Первый – по максимальному количеству человек одновременно находящихся на околоземной орбите (14 присутствующих), предыдущий был установлен в 1995 году, второй – по количеству пилотируемых кораблей, одновременно находящихся на околоземной орбите, четыре аппарата, предыдущий был установлен в 1969 году.

«То, что между этими рекордами достаточно большой отрыв по годам, совершенно не означает, что происходило какое-то торможение или движение вспять. Просто никогда не стояло такой задачи, чтобы отправить на орбиту побольше людей или пилотируемых кораблей. Зато по другим параметрам за это время были поставлены рекорды, например, как далеко можно улететь до границы Солнечной системы, скажем, до межзвездного газа, посетили астероиды, вернули грунт с комет и так далее», – говорит Эйсмонт.

Он подчеркнул, что, вероятно, также установлен рекорд по числу беспилотных аппаратов в точках либрации (точка Лагранжа): одна из них вблизи Солнца, а вторая у Земли (в 1,5 мл км от планеты), в которой на данный момент летают более 5–7 аппаратов, что также является рекордом, потому что попасть в нее не так просто.

«Ну и потом, у нас огромное количество аппаратов на Марсе – тоже рекорд. Просто об этом не так часто задумываются. То есть то, что, например, оказалось на околоземной орбите сразу четыре пилотируемых аппарата – это просто интересное наблюдение. Хотя, по-видимому, эта цифра будет расти в связи с тем, что открылась новая область в туристическом пространстве. А значит открывается новый рынок космических полетов», – считает собеседник.

Однако то, что присутствие человека в космическом пространстве расширяется, имеет как положительную, так и отрицательную стороны, замечает эксперт. В качестве плюса: из-за роста количества людей, которые могут пребывать в космосе, расширяются область исследований. В качестве минуса: аппараты и корабли, если их будет слишком много, станут проблемой для астрономии, мешая изучать небо в научных целях.

В конце мая текущего года РФ установила рекорд безаварийных космических пусков подряд, с 2018 года страна запустила 59 ракет, крайней из которых стал «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный.