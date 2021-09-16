 

Предполагаемого убийцу девочки в Орловской области обвинили в изнасиловании трех детей

16.09.2021, 19:59, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПодозреваемого в убийстве девочки в Орловской области обвинили в сексуальном насилии еще над тремя детьми, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«[Выявлены] эпизоды насилия в отношении трех [несовершеннолетних] лиц», – сообщил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что по этим эпизодам арестованный уже проходит как обвиняемый.

Напомним, в среду в Орловской области задержали подозреваемого в убийстве пропавшей ранее девятилетней девочки. Тело ребенка было найдено в подвале многоквартирного дома.

Источник сообщал, что задержанный мужчина является соседом убитой девочки.

В августе его задерживали по подозрению в половых преступлениях в отношении несовершеннолетних. Факты его причастности к другим преступлениям в отношении детей вскрылись в ходе расследования исчезновения ребенка. Ранее мужчина не был судим.

По данным региональной прокуратуры, 61-летний житель Орловской области работал в школе рабочим без медицинского заключения. В учреждении также был выявлен факт преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц.



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