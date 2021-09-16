Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук.

В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября.

У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября.

Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами РФ штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.

Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.

Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».