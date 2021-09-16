 

Уральский ученые создали самый высокопроизводительный светодиод в мире

16.09.2021, 19:54, Новости дня
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По словам ученых из Уральского федерального университета, созданные ими светодиоды работают в среднем в 1,75 раза дольше, чем их существующие аналоги. Кроме того, они отличаются более высокой производительностью.

Изобретение можно использовать для создания новых ламп, экранов и других приборов, излучающих свет. Это уникальный случай, когда удалось добиться заметного прогресса сразу по нескольким основным направлениям, говорят специалисты.

Новые российские светодиоды экономят электроэнергию, излучают больше света и служат дольше. Представители УрФУ также сообщили, что к работе по созданию новых светодиодов были привлечены китайские специалисты. Авторы разработки надеются, что она найдет применение в современной индустрии.



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