 

Представлена новая система шумоподавления, изменяющая акустические качества пространства

16.09.2021, 19:54, Новости дня
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Известно, что звуки достигают наших ушей не только прямо, но и отражаясь от разных предметов, что особенно ощущается в помещении с «голыми» стенами. Именно поэтому качество звучания музыки в наушниках всегда значительно выше, чем в динамиках.

Однако появилась новая разработка системы шумоподавления, которая позволит «убрать» все лишние отражения шума. В результате можно избавиться даже от малейших искажений звука, говорят специалисты.

По словам разработчиков, созданное оборудование легко меняет акустические качества любого пространства. Эксперты полагают надежды на новую систему шумоподавления, которая, по их мнению, найдет широкое применение во многих сферах, где необходим высококачественный звук.



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