“Новые люди” подвели итоги антикоррупционного автопробега

Кандидат от партии “Новые люди” в Госдуму, председатель Центра торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев в ходе круглого стола по итогам рейда заявил, что вместе со стартом антикоррупционного автопробега начались перемены в стране. По его словам, проект показал, что в стране есть огромный запрос на изменения, а также как много сторонников у партии.

Игнатьев отметил, что люди устали от предвыборных обещаний думских сторожил. Они предлагают вернуться в несуществующее прошлое или остаться в сером настоящем. А “Новые люди” не обещают, а делают, подчеркнул председатель Центра торгово-промышленной палаты РФ.

В антикоррупционном автопробеге в течение месяца принимали участие активисты международной ассоциации “Грузавтотранс” под руководством президента объединения и председателя комитета по транспорту партии “Новые люди” Владимира Матягина.

В России в сфере грузоперевозок работают свыше 15 миллионов человек, задействовано 6,5 миллионов единиц автотранспорта. Главные проблемы – коррупционные поборы контролирующих органов, некорректная работа рамок весогабаритного контроля, невозможность соблюдения водителями режима труда и отдыха. Поэтому люди вынуждены работать в “серой правовой зоне”.

“Если не переломить ситуацию, сложившуюся на дорогах, то большинство грузоперевозчиков просто разорится. А это в основном частники, индивидуальные предприниматели – самый нуждающийся в поддержке малый бизнес”, – сказал Матягин.

“Новые люди” планируют продолжить антикоррупционный автопробег в других регионах России. Члены партии хотят сформировать закон “Об автомобильных грузоперевозках”, которому уже четыре года не дают ход в Госдуме.