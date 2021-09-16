 

Анна Меркулова рассказала о создании интерьеров новых станций БКЛ

16.09.2021, 19:38, Разное
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“Мы буквально несколько дней тому назад запустили западный участок БКЛ, технический прогон, по сути дела, последняя стадия перед началом пассажирских перевозок. Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций — “Проспект Вернадского”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, — которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый Московский центральный диаметр и Солнцевскую ветку метро”, – сообщил Собянин.

Полноценный пуск новых станций с пассажирами запланирован до конца 2021 года. Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, отметил мэр Москвы.

Над оформлением новых станций БКЛ работала группа компаний “Моспроект-3”. Необычной геометрии в оформлении станционных комплексов специалисты достигли с помощью сложных математических вычислений в программных комплексах.

“Параметризм – это своего рода “новая математика”: на смену классическим геометрическим фигурам и прямым линиям приходят динамические элементы, реализованные в программах трехмерного моделирования”, – рассказала генеральный директор “Моспроект-3” Анна Меркулова.

Так, имитирующий космическую сферу пиксельный потолок станции “Проспект Вернадского” собран с помощью метода случайных чисел. На станции “Мичуринский проспект” в параметризме создан множественный орнамент потолка в виде лепестков и иероглифов.

“А по путевым стенам станции “Аминьевская”, расположенной в городском пространстве между двумя малыми реками – Раменка и Сетунь, проходит пиксельная синусоида холодных оттенков, которая олицетворяет колебание волны”, – пояснила Меркулова.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии принято в 2011 году. Длина нового пересадочного контура – 70 километров, на нем будет 31 станция. Запуск БКЛ сократит время в пути для пассажиров и разгрузит улично-дорожную сеть Москвы.



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