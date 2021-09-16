 

Землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя

16.09.2021, 19:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа юго-западе Китая в провинции Сычуань произошло землетрясение, которое привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя, хранившегося на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao, сообщила газета «Дии цайцзинбао».

«Как только поступила информация о произошедшем, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом была устранена опасность его возгорания», – приводит издание слова главы управления по чрезвычайным ситуациям города Лучжоу Ли Хуагуэя, передает ТАСС.

Чиновник сообщил, что китайская водка хранилась в больших керамических емкостях, более 170 из которых в результате сейсмической активности треснули, после чего и произошла утечка. Для откачивания жидкости использовались насосы, защищенные от взрывов.

«Затем мы переместили [в безопасное место] емкости с алкогольным напитком, которые не пострадали от землетрясения», – добавил он.

Ранее десять жилых домов накрыло оползнем в Тлальнепантле, штат Мехико, спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.



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