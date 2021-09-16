 

Эксперт объяснил, почему после включения отопления не у всех сразу становится тепло

16.09.2021, 19:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтопление в квартирах может ощущаться по-разному потому, что какие-то здания подключаются раньше и успевают прогреться, а какие-то позже, из-за разной готовности или старости системы отопления, завоздушивания или же перекрытия батарей соседями, рассказал газете ВЗГЛЯД создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в 90 % жилых домов и социальных объектов столицы включили отопление, передают РИА «Новости». Однако пользователи Сети расходятся в полученных ощущениях: кто-то из москвичей говорит, что несмотря на подачу отопления, в квартире достаточно прохладно, а у кого-то батареи топят жилплощадь до комфортной температуры.

«Во-первых, отопление в домах включается последовательно. Есть план включения всех строений, первой подключают социалку (детские сады, поликлиники и так далее). Если на тех теплотрассах, где социалки, есть еще многоквартирные дома, то они тоже подключаются одновременно с ними. Соответственно, в эти дома по определению отопление дадут раньше, чем в остальных», – говорит Степура.

После того, как будет включена вся социалка, отопление подается в остальные жилые дома, но и среди них есть определенная последовательность, продолжает собеседник. А все потому, что по всей Москве просто невозможно откатить все задвижки одновременно.

«Во-вторых, у всех домов может быть разная готовность самих систем. То есть, где-то получше промыли систему, потому там лучше прогревается дом, где-то похуже промыли. Плюс, есть такая штука, которая называется завоздушивание системы – когда отпускают воду в систему отопления в доме, а, например, вверху в каких-то батареях образуются воздушные пробки. Соответственно, в тех квартирах, в которых они образуются, будет достаточно прохладно, в то время как в других тепло, потому что батареи не будут греться», – объясняет специалист.

Кроме того, он подчеркивает, что некоторые жители могут перекрывать батареи на летний период, пока не живут в квартире, соответственно, когда включается отопление, вода в них не поступает. Соответственно, помещение плохо прогревается или совсем не прогревается не только у них, но и у соседей.

«Я бы не сказал, что этажность здания как-то может влиять на прогреваемость: дом с большем количеством этажей будет дольше заполняться, но это разница измеряется в несколько часов – она практически незаметна. Также многое зависит от возраста самой системы отопления в здании. Если, например, давно не было капитального ремонта системы отопления, то там забиты трубы, а значит они будут хуже прогреваться, хуже через них будет проходить вода», – рассказывает Степура.

Помимо прочего, он развеял миф о том, что чугунные батареи в квартире лучше современных. «Это не так. Если в новом доме, например, стоит современная батарея, например биметаллическая, сертифицированная, а не дешевая китайская, то она очень хорошо греет и у нее теплоотдача выше, нежели у чугунной», – заключил собеседник.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил старт отопительного сезона в столице, отметив готовность системы отопления к началу нового сезона. Уже в среду, по словам Бирюкова были подключены к отоплению более 50 % жилых домов и свыше 60 % социальных объектов.



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