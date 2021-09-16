 

Мнение: Большая игра

16.09.2021, 19:32, Разное
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Документальный фильм "Большая игра" является продолжением сюжетной линии, повествующей о вековых притензиях Западного сообщества во главе с Великобританией на влияние в Закавказье и на Северном Кавказе. Раскрывает деятельность канадского учёного американского происхождения Ричарда Фолца в РСО-Алания, осуществляемую в наше время и обусловленную его попытками подменить традиционные ценности осетин псевдоевропейскими, а также ориентировать элиты и руководство Северной и Южной Осетии на создание единого государства под протекторатом Западного сообщества.

Источник: Достало



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