Мнение: Большая игра

Документальный фильм "Большая игра" является продолжением сюжетной линии, повествующей о вековых притензиях Западного сообщества во главе с Великобританией на влияние в Закавказье и на Северном Кавказе. Раскрывает деятельность канадского учёного американского происхождения Ричарда Фолца в РСО-Алания, осуществляемую в наше время и обусловленную его попытками подменить традиционные ценности осетин псевдоевропейскими, а также ориентировать элиты и руководство Северной и Южной Осетии на создание единого государства под протекторатом Западного сообщества.

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