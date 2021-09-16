France 24 – «человечество обречено» — молодых людей всё больше угнетает изменение климата

Исследование, обнародованное в журнале The Lancet, свидетельствует о том, что всё больше представителей молодого поколения начинают беспокоиться из-за климатических изменений. Как пишет France 24, обостряет опасения молодёжи относительно того, в каком будущем им предстоит жить, бездействие правительств по всему миру.

Полыхающие леса, знойная жара, засуха, таяние арктических льдов — экстремальные погодные условия беспокоят большинство людей по всему миру. И больше других проблемой обеспокоено молодое поколение, у которых впереди вся жизнь, чтобы наблюдать за тем, как сбываются драматичные прогнозы.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что молодые люди от 16 до 25 лет беспокоятся всё больше. Одними из самых распространенных убеждений являются опасения относительно того, что «будущее будет пугающим» и «человечество обречено». Четыре из десяти опрошенных признаются, что сомневаются, хотят ли они иметь детей.



Авторы исследования предупреждают, что эти опасения могут серьёзно отразиться на психическом здоровье молодого поколения. Они также указывают на то, что тревогу молодёжи обостряет тот факт, что правительства не выполняют свои обещания. Чувство, которое изложила экоактивистка Грета Тунберг.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, шведская экологическая активистка: Вы говорите: «Просто оставьте это нам. Мы всё исправим. Мы обещаем, что не подведём вас. Не будьте такими пессимистичными». И потом — ничего.

В ходе опроса не выяснялось, что движет молодым поколением, однако некоторые из тех, кто участвует в протестах, например здесь, в Париже, утверждают, что активность помогает.

Первая экоактивистка: Почти все мои друзья — защитники окружающей среды. Это приносит нам удовольствие в столь непростой ситуации.

Вторая экоактивистка: Мы должны выражать себя и заставить политиков очнуться. Это приятное чувство.

В исследовании утверждается, что для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо заставить правительства по всему миру прислушаться и бороться с загрязнением окружающей среды.

Дата выхода в эфир 15 сентября 2021 года.