 

В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии Фонда в Украину. Она начнет работу до конца месяца

16.09.2021, 19:16, Новости дня
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“Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце”, – сказал он. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что миссия МВФ начнет работу 18 сентября, а к концу года Украина ожидает получение транша.

Райс сообщил, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

“Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения”, – сказал он.

Представитель МВФ не назвал сроков предоставления Украине следующего транша, а также отметил, что не может говорить о возможном продолжении программы.

“Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно ведутся”, – добавил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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