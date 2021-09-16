Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских

Выступление состоится в рамках концертного тура певицы по Украине – после шоу в Киеве у артистки запланированы концерты в Одессе, Херсоне и Запорожье. Перед этим певица посетит с концертами Харьков и Днепр.

Приглашенной гостьей на концерте Успенской в Киеве является украинская певица Настя Каменских. Вместе артистки исполнят совместную песню “Ты же не забыл”.

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

В последний раз Успенская проводила всеукраинский тур в 2019 году. Одним из зрителей на ее концерте был украинский политик Олег Ляшко – его медленный танец с супругой под песню Успенской после этого обсуждали в СМИ.

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