 

СБУ заблокировала подпольный алкогольный мини-завод. Его организаторы сбывали 100 тонн фальсификата ежемесячно

16.09.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что поддельный алкоголь реализовали в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

“Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области, а главный офис – в Запорожье”, – говорится в сообщении.

На производстве злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества, добавили в СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков правоохранители изъяли более 16 тонн готового контрафакта, “ингредиенты”, тару для фасовки, документацию и черную бухгалтерию.

Фото: ssu.gov.ua

По информации СБУ, организаторами нелегального бизнеса оказались четверо жителей Запорожской области, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / США решили ввести санкции против ряда компаний Белоруссии

09.01 / Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия

24.07 / Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

21.07 / Welt – учёные NASA предупреждают о новых масштабных наводнениях уже в следующем десятилетии

16.12 / ЕС подготовил третий список санкций по Белоруссии

20.08 / США решили не требовать деньги с беженцев за эвакуацию из Афганистана

13.11 / Локдаун в Украине введут после запуска протоколов сортировки больных COVID-19 – Радуцкий

05.11 / “Гонку на выживание можно считать открытой”. Судья “Танцев со звездами” Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов

30.07 / Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне нет

01.03 / США выразили желание вернуться к ядерной сделке с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика