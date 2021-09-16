СБУ заблокировала подпольный алкогольный мини-завод. Его организаторы сбывали 100 тонн фальсификата ежемесячно

Отмечается, что поддельный алкоголь реализовали в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

“Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области, а главный офис – в Запорожье”, – говорится в сообщении.

На производстве злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества, добавили в СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков правоохранители изъяли более 16 тонн готового контрафакта, “ингредиенты”, тару для фасовки, документацию и черную бухгалтерию.

Фото: ssu.gov.ua

По информации СБУ, организаторами нелегального бизнеса оказались четверо жителей Запорожской области, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

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