Австралия по ошибке разорвала контракт с французской компанией Naval Group, опасаясь санкций Роскомнадзора

Правительство Австралии принесло официальные извинения послу Французской Республики из-за расторжения договора на строительство подлодок с компанией Naval Group. Аналитики правительства ошибочно решили, что данная фирма находится под санкциями Роскомнадзора.

Минобороны Австралии без предупреждения разорвало все договоры о закупке подлодок у Naval Group на фоне визита премьер-министра Скотта Моррисона в Москву для ведения переговоров о закупке газа. Также планируется расширить вещание австралийских телеканалов на территории России, из-за чего политики не хотели обострять отношения с руководством Роскомнадзора. После того, как российский регулятор представил разъяснения, что Naval Group не находится под санкциями и не признана в России нежелательной организацией, Австралия заявила о готовности возобновить закупки подводных лодок.

«Это, конечно, досадная ошибка наших аналитиков, которые по ошибке связали название этой компании с неким фигурантом уголовных дел в России. С другой стороны, их можно понять. Никогда не знаешь, кто и за что может применить по отношении к тебе санкции. Поэтому лучше на всякий случай не принимать сомнительных и рискованных решений, в особенности когда ущерб непропорционален пользы», – рассуждает министр обороны Австралии Бо Ширринг.

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