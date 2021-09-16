 

Ученые пояснили, почему людям не следует контролировать свою походку

16.09.2021, 19:00, Новости дня
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Канадские ученые исследовали механизм человеческой походки и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, людям лучше вообще не думать о том, как они идут по дороге.

Иногда мы хотим меньше устать в результате длительного перехода и пытаемся идти медленнее, чтобы не расходовать лишнюю энергию. В других случаях, мы хотим дойти куда-то быстрее, и постоянно ускоряем шаг.

Как оказалось, и в первом, и во втором случае люди поступают нерационально. Исследования показали, что естественная походка позволяет пройти большое расстояние быстрее и с меньшими затратами энергии. Поэтому человеку лучшее вообще не думать о том, как он ходит. Просто шагайте, и займите свой мозг мыслями о чем-то другом, советуют эксперты.



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