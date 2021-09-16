В Красноярске исследовали процесс горения угля в топках
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В Сибирском федеральной университете (Красноярск) ученые провели исследование, целью которого было улучшить процесс растопки каменного и бурого угля в топках котлов тепловых электростанций.
По словам ученых, им удалось улучшить эффективность процесса растопки, а именно, сократить время и уменьшить количество используемого мазута. В результате себестоимость производства электроэнергии на ТЭС удалось несколько уменьшить. Также сокращается количество вредных выбросов, которых очень много именно в момент растопки котлов.
В среднем процедура растопки котлов теперь займет на 25-30% времени, уточняют разработчики ново технологии. Пропорционально уменьшаются и все остальные расходы или выбросы.
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