В Красноярске исследовали процесс горения угля в топках

В Сибирском федеральной университете (Красноярск) ученые провели исследование, целью которого было улучшить процесс растопки каменного и бурого угля в топках котлов тепловых электростанций.

По словам ученых, им удалось улучшить эффективность процесса растопки, а именно, сократить время и уменьшить количество используемого мазута. В результате себестоимость производства электроэнергии на ТЭС удалось несколько уменьшить. Также сокращается количество вредных выбросов, которых очень много именно в момент растопки котлов.

В среднем процедура растопки котлов теперь займет на 25-30% времени, уточняют разработчики ново технологии. Пропорционально уменьшаются и все остальные расходы или выбросы.