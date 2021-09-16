 

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от “Давыдково” до “Проспекта Вернадского”

16.09.2021, 18:46, Разное
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С новых станций БКЛ можно будет пересесть на Сокольническую и Солнцевскую линии метро, а также на четвертый Московский центральный диаметр, сказал Собянин. Недавно градоначальник провел технический пуск западного участка кольца, а в скором времени состоится пуск южного отрезка БКЛ.

“Предстоит завершить наладку, благоустройство, какие-то небольшие доработки, но я думаю, что в течение месяца-полутора здесь уже будет пассажирское движение”, – сказал мэр.

Технический пуск позволяет проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики, управления движением поездов, а также устройств тяговой сети. При наличии неполадок их устранят перед полноценным открытием участка.

Для пассажиров станции “Аминьевская”, “Мичуринский проспект” и “Проспект Вернадского” откроются до конца 2021 года. Они входит в участок БКЛ от “Мневников” до “Каховской”.

Это снизит нагрузку на уже действующие станции и линии. Новые станции повысят привлекательность общественного транспорта, благодаря чему снизится нагрузка на улично-дорожную сеть.

Станция “Аминьевская” расположена расположена вдоль Аминьевского шоссе — вблизи путей Киевского направления Московской железной дороги. В перспективе там появится большой транспортно-пересадочный узел.

“Мичуринский проспект” находится на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. В благодарность подрядчику из Китая (China Railway Construction Corporation) в оформлении станции использовали китайские мотивы.

Станция “Проспект Вернадского” выполнена в стиле хай-тек. Она расположена на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова.

Напомним, что в День города 11 сентября состоялся технический пуск участка БКЛ с тремя станциями – “Терехово”, “Кунцевская” и “Давыдково”. Они откроются до конца текущего года. Новые станции существенно разгрузят участки Арбатско-Покровской и Филевской линий.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Длина нового пересадочного контура – около 70 километров, на нем будет 31 станция. БКЛ сократит время в пути для пассажиров и позволит создать новые пересадочные узлы.



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