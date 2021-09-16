 

Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада»

16.09.2021, 18:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУ властей Украины все еще есть шанс остановить превращение страны в «кнопку Запада» для антироссийских провокаций, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина давно превратилась в плацдарм для антироссийских провокаций, в территорию очень сомнительных экономических и энергетических экспериментов. Если первый шаг к осознанию сделан, то дальше должны быть практические действия», – приводит ее слова ТАСС.

На заявление главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о «горьких уроках» Киева в диалоге с Западом, который не выполнил свои обещания и подвел страну к необходимости строить «гибкое военное государство», дипломат ответила, что «лучше знать правду».

Захарова подчеркнула, что для Киева «еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращения в кнопку в руках западных партнеров, кураторов».

«Нужно понять, в чем истинные национальные интересы Украины. До этого момента они обслуживали Запад. Нужно предпринять конкретные действия: нужно прекратить раскручивание националистических настроений, дискриминацию русскоязычного населения, превращение страны в военный плацдарм НАТО. Для этого нужны желание и политическая воля», – заключила дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не верит обещаниям Запада. 



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