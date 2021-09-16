 

Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева

16.09.2021, 18:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРежиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник.

По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН.

Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде, чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике «Давыдовского».

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из РФ в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone. 



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