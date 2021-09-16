 

В Перми задержали устроившего стрельбу у детсада пенсионера

16.09.2021, 18:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗадержан стрелявший возле детского сада в Перми пенсионер, о выстрелах в полицию сообщили местные жители, заявили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось в доме на улице Свиязева в Перми около 11.00 (9.00 мск), рядом с этим местом находится детский сад, передает РИА «Новости».

Мужчина стрелял из окна, после чего он пытался закрыться в квартире, пишут местные СМИ со ссылкой на жителей.

«В ходе спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище и задержали хозяина квартиры. Им оказался пенсионер 1940 года рождения», – уточнили в ведомстве.

Во время стрельбы никто не пострадал, у пенсионера изъяли оружие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 



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