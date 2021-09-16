Мнение: Ностальгия по СССР подошла к «точке возврата»

Наша власть, похоже, доигралась в реконструкторские игры — восстановления советской политической системы хочет уже почти половина россиян.

Согласно данным опроса «Левада-центра» (внесен в реестр иностранных агентов), результаты которого опубликованы 10 сентября, 66% российских граждан хотели бы видеть Россию прежде всего «страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира». В свою очередь тех, кто предпочитает видеть Россию «великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны», оказалось всего 32%.

Исследование было проведено 19–26 августа 2021 года методом личного интервью на дому у респондентов по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Подобные опросы проводятся «Левада-центром» регулярно с 2003 года. Вопреки досужим представлениям, число тех, кто желает в первую очередь нормального человеческого благополучия, почти всегда по этим данным оказывалось больше, чем тех, кто хотел бы пожертвовать всем во имя великодержавия.

Единственный раз за почти 20 лет проведения таких опросов, когда количество сторонников великой державы превзошло (да и то, всего на один процент) число тех, кто хотел бы видеть Россию «страной с высоким уровнем жизни», случилось, как не сложно догадаться, в марте 2014 года, то есть сразу после присоединения Крыма к РФ. Тогда 48% респондентов высказались, в первую очередь, в поддержку тезиса о великой державе, а вариант со «страной с высоким уровнем жизни» выбрали 47% при 5% не определившихся.

И вот результат опроса 2021 года: 66% против 32% в пользу сторонников России, как страны «с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных». Это не просто обвал, да еще и в преддверии выборов. Это показатель того, как далеко разошлись интересы народа и государства, а точнее правящей верхушки. Ведь последняя, как и раньше, исправно «нагнетает в массы» шовинистический угар, получая, однако, как видим, обратный результат. Люди хотят человеческой жизни для себя и своих детей, а не бесконечного бряцания оружием и конфронтации со всем миром на грани ядерного апокалипсиса.

Что характерно, ответы на вопрос «Какая политическая система кажется вам лучшей?» также являются свидетельством того, насколько народ расходится со своими правителями. Число тех, кто хотел бы восстановления советской политической системы, «которая была у нас до 1990-х годов» (так сформулирован вариант ответа) сегодня достигло 49%. Подобный результат превысил показатели даже рекордного в этом плане 2003 года, когда советский политический уклад поддержали 48% россиян. При этом за нынешнюю систему в 2021 году отдали свои голоса лишь 18% опрошенных, 6% выбрали ответ «другое», а 16% — «демократию по западному образцу».

Тут надо отметить, что в ответах на вопрос о политической системе всегда был высок процент неопределившихся. В данном случае таковых оказалось 11%. И это понятно, ведь термин «политическая система» для большинства граждан — «китайская грамота», они имеют об этом весьма смутное представление.

И все же, тот факт, что сегодня почти половина россиян выбрала политическую систему, «которая была у нас до 1990-х годов», и лишь 18% поддерживают нынешнюю, это не только ярчайшее свидетельство глубочайшего разрыва между интересами и ценностями народа и элиты. Это еще и прямое следствие усилий этой самой правящей верхушки, которая в течение длительного времени старательно идеализировала советское прошлое. Вот элита и доигралась в свои «реконструкторские игры».

Многие политологи ранее уже не раз справедливо отмечали, что идеализация образа Сталина и могущества «правильно» устроенного СССР (читай, «без всякой там ненужной демократии»), где коррупционеров расстреливали, где была бесплатная медицина и образование без всякого ЕГЭ, где все это обеспечивалось мощной армией и единством партии и народа, до добра нынешних правителей не доведет. Люди на фоне нынешней безысходности рано или поздно потребуют вернуть «все как тогда было».

Сейчас, похоже, мы вплотную подошли к этой «точке возврата». Другое дело, что правящий класс в современной России, конечно, не настолько глуп, чтобы что-то радикально менять в ту или иную сторону — всеобщая стабильность, в том числе, незыблемость нынешней политической системы, это его кредо.

Отсутствие перемен в нынешней России рассматривается как гарантия безбедного будущего правящей элиты. В сухом остатке это означает, что люди, недовольные как своим экономическим положением, так и существующей политической системой, могут в качестве «компромисса» получить от власти лишь еще большее усиление авторитаризма в политике (то есть «почти» советскую систему), да ставшие уже привычными разовые подачки к выборам.

Готов ли российский народ «проглотить» этот «компромисс» или потребует «что-то другое» — это один из вопросов, ответ на который, возможно, даст уже не столь отдаленное будущее.

https://www.rosbalt.ru/blogs/2021/09/13/1921039.html?..

Large Visitor Globe

—