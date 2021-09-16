Contra Magazin – почти 300 трлн — мировой долг достиг исторического рекорда

Во втором квартале 2021 года мировой долг достиг $296 трлн, побив исторический рекорд, пишет Contra Magazin. Самый сильный рост наблюдается в развивающихся странах. Китай в этом плане вообще «трещит по швам». Главный вопрос в том, сколько ещё мировая финансовая система сможет это выдерживать.



Reuters

Ещё один квартал, ещё один рекордный уровень мирового долга, пишет Contra Magazin. По данным Института международных финансов, во втором квартале 2021 года глобальная задолженность всех государств достигла почти $300 трлн, а точнее $296 трлн. За последние же 18 месяцев с начала пандемии коронавируса она выросла на «ошеломительные» $36 трлн, отмечает автор статьи.

«Если получение кредитов продолжится в этом темпе, мы ожидаем, что мировой долг превысит 300 триллионов», — заявил директор по исследованиям в области устойчивого развития Института международных финансов Эмре Тифтик. Да и не только 300 трлн, но и 400 трлн, а потом 500 трлн и в конце концов 1 квадриллион. Вот при такой системе, когда с неба разбрасывают «вертолётные деньги», мы и живём. Вопрос в том, сколько ещё мировая финансовая система сможет это выдерживать, пишет издание.

Самый сильный рост долга наблюдается в развивающихся странах, то есть, к примеру, в Китае. В этом плане Поднебесная «трещит по всем швам». Впрочем, есть и «проблеск надежды». Дело в том, что в 51 из 61 стран, за которыми наблюдал Институт международных финансов, в отношении к ВВП долг сократился. На уровне до пандемии это соотношение сохранилось только в пяти странах: Мексике, Аргентине, Дании, Ирландии и Ливане.

После небольшого падения в первом квартале 2021 года долг вырос и в развитых экономиках, сильнее всего — в еврозоне. В США долги частных домохозяйств выросли до рекордных размеров. Не исключено, что после того, как глава Белого дома Джо Байден примет новую конъюнктурную программу, они увеличатся ещё больше. На этом фоне также растут цены на недвижимость, что, по мнению Тифтика, показывает, насколько большой пузырь раздули Центробанки на этом рынке.