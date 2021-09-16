В Польше столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли двое украинцев

Инцидент произошел примерно в 14.10.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Volkswagen, которым управлял 38-летний гражданин Польши, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, которым управлял 22-летний мужчина, тоже поляк.

На месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе: 39-летний гражданин Украины и 38- и 39-летние граждане Польши. Еще один украинец скончался в больнице, ему было 37 лет.

Фото: policja.gov.pl

Водитель грузовика был трезвым, он тоже травмирован и находится больнице, уточняется в релизе.

“Укринформу” в пресс-службе полиции сообщили, что причины аварии пока неизвестны. По данным правоохранителей, все погибшие работали в одной из строительных фирм из города Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—