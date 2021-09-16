 

В Польше столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли двое украинцев

16.09.2021, 18:24, Новости дня
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Инцидент произошел примерно в 14.10. 

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Volkswagen, которым управлял 38-летний гражданин Польши, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, которым управлял 22-летний мужчина, тоже поляк. 

На месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе: 39-летний гражданин Украины и 38- и 39-летние граждане Польши. Еще один украинец скончался в больнице, ему было 37 лет. 

Фото: policja.gov.pl

Водитель грузовика был трезвым, он тоже травмирован и находится  больнице, уточняется в релизе. 

“Укринформу” в пресс-службе полиции сообщили, что причины аварии пока неизвестны. По данным правоохранителей, все погибшие работали в одной из строительных фирм из города Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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