 

Главными получателями компонентов для кустарного бензина стали компании “БРСМ-Нафта” и “Пром Хим” – СМИ

16.09.2021, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В рейтинге получателей по итогу отчетного месяца сменился лидер. Удерживающая первенство в июле группа БРСМ уступила первенство харьковской компании “Пром Хим”, которая импортировала 1,9 тыс. т растворителей. Данный оператор является специмпортером растворителей для компании “Альтернатив Энерджи Сорсес Компани” – оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом, в частности, сеть Мotto. По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil”, – сообщается в статье.

Авторы материала пишут, что оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, в июле группа импортировала 2,5 тыс. т.

“Уменьшение августовских объемов могло стать результатом блокировки правоохранительными органами нелегального мини-НПЗ в Гадяче и трех нефтебаз БРСМ, которые участвуют в производстве бензина для данной сети”, – пишут журналисты.

Контекст:

Институт потребительских экспертиз сообщал, что обнаружил в топливе сети “БРСМ-Нафта” следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе “БРСМ-Нафта”.

Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам

25.05 / Медики «Лефортово» запретили Фургалу участвовать в судебных процессах

28.10 / Опубликованы снимки нового пикапа Nissan Frontier

20.08 / Норвегия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

27.06 / Двери храмов распахнулись на Кубани

31.03 / КГГА: О комендантском часе в Киеве пока речи нет. Но если ситуация будет ухудшаться, обсуждаться может что угодно

21.02 / В мире сделали более 202 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

09.10 / Европейцы пророчат победу Байдену и ожидают нечестных выборов

28.01 / За 20 лет Россия потратила на геополитику $609 млрд. Инфографика “Новой газеты”

12.08 / Сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинения после побега заключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика