 

Участники январского штурма Капитолия в США координировали действия в TikTok – Politico

16.09.2021, 18:24, Новости дня
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Экстремисты использовали TikTok в преддверии беспорядков 6 января для того, чтобы в тот день принести оружие в Вашингтон. 

Управление разведки и анализа министерства внутренней безопасности США заявило, что “американские экстремисты использовали принадлежащую Китаю платформу социальных сетей”, чтобы вербовать людей для своих целей и обмениваться тактическими рекомендациями.

В TikTok заявили Politico, что компания активно работает над противодействием экстремизму. На платформе нет места насильственному экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть. TikTok удаляет любой подобный контент и блокирует пользователей, которые нарушают правила пользования, сказал пресс-секретарь компании Джейми Фавацца.

Контекст:

Бывший президент США Дональд Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия “возможно, самым сложным” в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сoобщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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