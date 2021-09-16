Кандидаты паяльника

В Мурманске в предвыборную борьбу включились коллекторы.



УАЗ с рекламой коллекторского агентства, названного именами тезок кандидатов от «Справедливой России»

«Коллекторское агентство «Гисмеев, Макаревич и партнеры». Широкий спектр услуг для управляющих компаний» — баннеры с таким текстом появились в Мурманской области за неделю до выборов. Упомянутые в названии фирмы «главные коллекторы» удивительным образом оказались однофамильцами кандидатов в областную думу от «СР», крайне жестко критикующей региональную власть. Да и дизайн баннера сильно смахивает на корпоративный дизайн партии. Отличается лишь тем, что вместо фото очередного кандидата на плакате изображен гражданин с паяльником в руках на фоне колючей проволоки.

В Мурманской области нынешние выборы многие называют самыми грязными в истории. Суды, черный пиар, внутрипартийные скандалы, кандидаты-двойники.

«Новая» уже рассказывала, как в облдуму заявились аж 10 кандидатов-однофамильцев.

Но этим в нынешнем политическом сезоне не удивишь, по крайней мере, обошлось без накладных бород. Но вот коллекторов в политическом пиаре вроде еще никто не использовал.

Схема по-своему даже остроумна: реклама коллекторских услуг не запрещена, а фирма с таким названием действительно существует в Мурманске с 27 августа. Работала она и раньше, только называлась иначе — ООО «Вилен». Ну а с 8 сентября руководит конторой некий Макаревич — однофамилец лидера мурманских эсеров и самого жесткого критика губернатора Чибиса.

У Макаревича с Чибисом конфликт давний. Депутат — автор многочисленных запросов в прокуратуру о происхождении «Лексуса» в правительственном гараже, о распределении многомиллионных премий, которые по итогам года получают министры и вице-губернаторы. Он публично говорит о странной манере обращения с бюджетными средствами, которые утекают в уставные капиталы организованных при Чибисе АНО, критикует дизайнерский пыл главы региона, который любит устанавливать в неожиданных местах арт-объекты по впечатляющей цене.

Бьет по больному и на всех публичных отчетах главы региона: под протокол задает ему крайне неудобные вопросы.

А еще собрал под свои знамена почти всех отщепенцев: популярных политиков, позволявших себе критиковать власть в прошлом созыве и после этого потерявших места в списках лояльных власти партий. В итоге, как ни удивительно, в Заполярье «СР» стала символом оппозиции — и получила в ответ всю мощь черных технологий. Бьют с двух флангов — собственно политического и медийного. Выставляют двойников и «мочат» с телеэкранов и в соцсетях. Любопытно, что в обоих случаях на горизонте маячит одна и та же фигура местного предпринимателя Андраника Мусатяна.

Андраник Мусатян — бизнесмен и кандидат от КПРФ

Андраник Владимирович Мусатян — бизнесмен, медиамагнат, с недавних пор директор мурманского водоканала, кандидат юридических наук. В 2006 году он защитил в СПбГУ кандидатскую диссертацию на тему «Механизм правообразования: идейно-теоретический и технико-юридический аспекты». По мнению Диссернета, эта работа может вызывать множество вопросов. Отец предпринимателя — бывший глава ЗАТО Скалистый, в 2006 году его от должности отстранил суд за выявленные нарушения при процедуре подсчета голосов на выборах. Младший Мусатян пришел в политику в тех же краях: работал заместителем главы ЗАТО Полярный.

Баллотировался на пост главы Кандалакшского района в 2007 году и занял второе место, проиграв Нине Варламовой, которая через год была убита.

Затем Андраник Мусатян, ставший к тому времени директором мурманского телеканала «Арктик ТВ», был избран депутатом мурманского горсовета, однако в 2010 году депутата арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в даче взятки. По версии следствия, бизнесмен якобы передал двум депутатам по 500 тысяч рублей за порчу бюллетеней, предназначенных для голосования по выборам сити-менеджера. В результате Мусатян был признан виновным в покушении на дачу взятки и в даче взятки. История еще долго отзывалась скандалами и обвинениями полицейских в фабрикации дела.

С тех пор Мусатяна никогда нельзя было обвинить в недооценке медийного ресурса. По данным открытых источников, кроме телеканала и как минимум двух радиостанций, он контролирует более 20 пабликов с общим числом подписчиков более 300 тысяч человек в различных соцсетях.

Политическую карьеру бизнесмен продолжил, в 2016 году выдвинувшись в Госдуму от «Коммунистов России». В 2021 году Мусатян вновь баллотируется — на сей раз уже от КПРФ. Трудно предположить, действительно ли цель бизнесмена — коммунизм, но теперь в анамнезе у него не только судимость и вызывающая вопросы диссертация, но и медаль «100 лет УМВД РФ по Мурманской области».

В конце августа петербургский апелляционный суд отстранил Мусатяна от выборов за сокрытие одной из судимостей (ныне снятой), однако Верховный суд кандидата восстановил. Замечательно, что он выдвинут по тому же округу, что и справедливоросс Алмаз Гисмеев — фигурант того самого уголовного дела против Мусатяна. Гисмеев был одним из депутатов горсовета, которым Мусатян предлагал взятку. И давал об этом подробные показания на следствии. Он же и подал иск о снятии конкурента с выборов.

После восстановления статуса Мусатяна как кандидата, Гисмееву, как и Макаревичу, достался однофамилец-коллектор на скандальном баннере. Да и слоган выбивальщиков долгов «Добро должно быть с кулаками» явно намекает на гисмеевскую биографию: Алмаз — чемпион мира по кикбоксингу.

Алмаз Гисмеев — кандидат от «Справедливой России»

«Арктик ТВ» регулярно выдает в эфир сюжеты, посвященные Гисмееву, Макаревичу и еще одному видному кандидату от эсеров Андрею Черневу, в которых резко критикует последних, не стесняясь в выражениях. А главред телеканала 33-летняя Анастасия Карева стала председателем областной ячейки партии «Пенсионеры за справедливость», от которой и выдвинулись на выборы многочисленные двойники. В том числе «Алмаз Гисмеев» и «Андрей Чернев».

Оба гражданина молниеносно поменяли ФИО в загсе города Заозерска и столь же молниеносно получили паспорта с новыми данными.

Правда, одного из них — «Гисмеева» — все же сняли с выборов за неучтенное двойное гражданство и скрытую судимость за грабеж.

По сведениям кандидата Андрея Чернева, машина, украшенная скандальным баннером, часто стоит у базы отдыха «Чунга-Чанга», которую также связывают с Мусатяном. Ездит она и по Ленинскому округу Мурманска.

«Арктик ТВ» же активно крутит рекламный ролик «Гисмеева-коллектора» (он, как и радиореклама того же агентства, передан Элле Панфиловой Сергеем Мироновым вместе с жалобой на черные технологии в Мурманской области).

Любопытно, что сами коллекторы не чужды медиабизнесу: в выписке ЕГРЛ указано, что в июле предприятие получило лицензию Роскомнадзора на радиовещание. На сайте регулятора можно обнаружить, что лицензия с номером 30700 действительно выдана некоему «Арктик Радио», принадлежащего ООО «Вилен». Однако до сих пор ничего о деятельности коллекторов-радиовещателей мурманские журналисты не слышали. Отключен и телефон, указанный на рекламном баннере.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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