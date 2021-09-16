Ученые рассказали о влиянии злости на здоровье человека

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16.09.2021, 18:00, Разное
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Международная команда ученых изучила влияние эмоций и чувств на здоровье человека. Издание Dagens Nyheter рассказало о воздействии злости на органы и системы, а также социальные связи.
Исследование проводилось экспертами сотрудниками американского Стенфордского и шведских Каролинского и Линчёпингского университетов. В ходе работы исследователи обеих стран анализировали частоту появления у людей чувства злости. Перед этим на адреса университетов предлагалось присылать свои заявки лицам, желающим перебороть свою злобность. В итоге после запуска проекта сообщений от добровольцев было так много, что сайт ресурсы по сбору заявок пришлось закрыть.

Как объяснил психолог Юхан Бьюреберг, в ходе эволюции эмоциональные переживания были необходимы для выживания человеческого рода. Если бы они не были необходимы, то исчезли бы со временем, как и любой рудимент. Свою роль чувства и переживания играют и на физиологическом уровне. Так, при сильных эмоциях учащается сердцебиение, а также происходят визуальные изменения, сощуриваются глаза и сжимаются губы.

Ученые с помощью видеосвязи проводили конференции по обучению контролю своих эмоций. Выражение злости угрозами или применением насилия является не только недопустимым с моральной точки зрения. Такое поведение является нелогичным и в долгосрочной перспективе. При этом важно помнить и то, что даже без явного выражения своей злости сами такие чувства пагубно сказываются на общении с обществом, поскольку напряжение все же считываются окружающими.

Сказывается это состояние и на физиологии, ухудшая функции целого ряда органов. Злость, как эмоцию, составляют реакция тела, когнитивная, или мыслительная реакции, и их отражение в поведении, как импульс к действию. В ходе эволюционного развития человеческой расы злость помогала преодолевать преграды и сложности. Однако сейчас ее значимость утратила актуальность, поэтому, чем меньше человек подвержен таким деструктивным переживаниям, тем лучше для него.

Источник: live24.ru



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