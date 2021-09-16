 

В Госдуме заявили о взаимосвязи между беспорядками в Москве и вмешательством в выборы

16.09.2021, 17:52, Разное
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По словам Пискарева, такие СМИ, как “Радио Свобода”, “Голос Америки” и “Настоящее время*” сообщали, что 20 иностранных НПО призывали крупнейшие IT-компании (например, Apple и Google) “сопротивляться и выступать против приказов” правительства РФ во время выборов.

Председатель думской комиссии считает, что открытое письмо НПО к медиаплатформам, которое поддержали СМИ, финансируемые Соединенными Штатами, говорит о связи темы беспорядков в Москве двухлетней давности, так называемого отравления Навального и избирательной кампании 2021 года.

Пискарев также отметил, что эти действия являются частью хорошо спланированной и последовательно реализуемой внешними силами спецоперации по дестабилизации ситуации в России, смене власти в стране и остановке развития государства.

Ранее в Apple заявили, что приложение AppStore руководствуется своими внутренними правилами при работе в России. Пискарев рассказал, что это сообщение компании было воспринято с недоумением. “Мы так и не услышали, что эти правила соответствуют законам Российской Федерации”, – подчеркнул депутат.

Он считает такие подходы компании к работе в РФ недопустимыми. Пискарев напомнил, что законы России на ее территории едины для всех. По его словам, Apple обязана соблюдать требования страны, среди населения которой распространяет свои программы.



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