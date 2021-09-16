«Фальсификация» выборов в Королёве признана учениями

Аудиозапись совещания по «фальсификации выборов» в Королёве, которая оказалась в распоряжении “Новой газеты”, была частью учений ЦИК по предотвращению нарушений на будущих выборах в Государственную думу, сообщили в Центризбиркоме.

“Там была запись, которую мы создали специально. Такие учения проводятся не только в Королёве. Но к чести журналистов и правоохранительных органов – они четко отреагировали”, – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

“Я считаю, что учения должны быть приближенными к тому, что происходит в жизни, потому что иначе мы ничего не найдем и нигде не отреагируем ни на что”, – также добавила председатель ЦИК.

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