Мнения: Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

В отечественных СМИ присутствует отчетливый тренд на насмешливое отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Еще бы – на слуху до сих пор и Иловайский котел, и другие не менее громкие поражения украинской армии. Однако так ли она смешна?

В отечественных СМИ присутствует отчетливый тренд на насмешливое отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Еще бы – на слуху до сих пор и Иловайский котел, и другие не менее громкие поражения украинской армии. Однако так ли она смешна?

Предлагаю трезво взглянуть на вероятного противника, в том числе в связи с недавним обвинением ФСБ в адрес Главного управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) в подготовке и организации подрыва газопроводной трубы в районе с. Перевальное в Крыму 23 августа 2021 года.

Советское наследие

В соответствии с Законом Украины «О Разведывательных органах Украины» на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины возлагается, в частности «осуществление специальных мероприятий (диверсий – прим. ВЗГЛЯД), направленных в поддержку национальных интересов, интересов государственной политики Украины в экономической, политической, военной, военно-технической, экологической и информационной сферах, укрепления обороноспособности, экономического и научно-технического развития, защиты и охраны государственной границы».

А в рамках другой задачи – «борьбы с терроризмом» – ГУР, объявив лидеров ДНР и ЛНР террористами, само организовало против них настоящий террор, осуществляя убийства политиков, командиров ополчения, диверсии против гражданских объектов на Донбассе. Именно они через доверенных блогеров ранее взяли на себя ответственность за убийство героев Донбасса Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Поэтому надо признать, что Украина в настоящее время располагает боеспособными Силами Специальных операций, которые являются инструментом, позволяющим решать весьма щепетильные задачи. Тем более, что в наследство от СССР Украине достались одни из самых боеспособных бригад специального назначения ВС СССР. Это 8–я в Изяславе (ПрикВО), 9-я в Кировограде (КВО), 10-я в Старом Крыму (ОдВО), а также 17 отдельная бригада специального назначения Черноморского флота в Очакове (о. Первомайский).

То, что это так, знаю не понаслышке. В Кировограде я проходил стажировку в годы учебы в десантном училище, в Очакове мы отрабатывали морской способ ввода групп в тыл противника, а в 10-й я прослужил 6 лет и закончил службу. Это были профессиональные, имеющие боевой опыт соединения. По сути, они были подарены братской Украине, как и 5-я бригада – Белоруссии. Больше ни одна бывшая республика Союза такого наследства не получила.

В последующие годы эти части были неоднократно реорганизованы, передислоцированы и сменили названия. А после 2014 года они, по сути, получили второе рождение.

Действия против республик Новороссии

Украинский спецназ сумел провести ряд успешных операций в республиках Донбасса и получил бесценный боевой опыт. Так, с марта 2014 года органы специальной разведки Украины находились в Крыму, вели разведку и докладывали о происходящем руководству. Но руководство не решилось на противодействие «вежливым людям» России. После этого, в начале апреля, их перебросили в Харьков, где спецназ взял под контроль аэропорт, что позволило в значительной степени переломить ситуацию в городе в сторону новой власти. Кроме того, украинский спецназ еще в 2014 году организовал засаду и смог захватить расчеты ПЗРК ополченцев Новороссии.

Действуя в Луганской области, украинские спецназовцы вели разведку, а также проводили рейдовые и поисково-засадные действия. Так, в январе 2015 года группа украинского спецназа без единого выстрела в засаде взяла в плен трех «ЛНРовцев» с документами и оружием. И это не единственная подобная операция. Также впервые проводили операцию по спасению экипажа сбитого ополченцами самолета Ан-26. Это особый тип спецоперации: сложно вывести уцелевших пилотов в пункт сбора, если противник контролирует территорию и ведет за экипажем охоту. Это долгие многодневные телефонные переговоры по разным каналам, организация работы агентуры и просто сочувствующих. В итоге на Украине была написана целая методичка, описывающая эти действия.

Не обошлось без потерь. В районе с. Латышево 29 июля 2014 года, попав в засаду, спецназ потерял только убитыми сразу 10 бойцов. А всего на Донбассе погибло 80 спецназовцев. То есть украинский спецназ за свой опыт заплатил кровью по полной. Однако стоит помнить народную мудрость, что «за одного битого двух небитых дают!».

ССО – новый этап украинского спецназа

В 2016 году в соответствии со «Стратегическим оборонным бюллетенем Украины 2016 года» (СОБУ-2016) началось формирование сил специальных операций (ССО). В настоящее время численность Сил специальных операций Украины составляет около 15 тыс. человек. ССО ВСУ делятся на центры информационно-психологических операций (ИПсО), части специального назначения (СпН) и подразделения обеспечения.

В составе СпН, в частности, находится центр специального назначения в г. Хмельницкий. Он комплектуется исключительно офицерами и предназначен для решения особых задач – диверсии, засады, налеты в тылу противника и руководство партизанским движением. Это наиболее подготовленное подразделение СпН Украины, имеющее сертификат, дающий право участвовать в составе сил быстрого реагирования НАТО. Особенности подготовки СпН Украины достойны отдельного описания. Отбор и подготовка личного состава ССО всех структур и направлений проходит в 142-м учебно-тренировочном центре. Его девиз: «Победа любит подготовку». Все кандидаты в ССО обязаны пройти жесткий так называемый Q-курс, который длится 7 месяцев.

За основу украинского курса взят его американский аналог. Но в целом украинский курс – продукт коллективного творчества инструкторов из США, Латвии, Литвы, Польши и других стран Альянса. Они приложили немало ресурсов – финансовых, физических, интеллектуальных. На начальном этапе даже вскладчину покупали снаряжение для курсантов. Сейчас США выделяет значительные средства на обеспечение деятельности центра. На курсе у курсантов нет ни имен, ни фамилий, ни воинских званий. На униформе только порядковые номера. Курсанты живут в палатках. В любой момент, не выдержав нагрузку, или не справившись с тем или иным учебным заданием, кандидат может покинуть курс по собственному желанию. Для этого достаточно оставить свой порядковый номер на специальной доске.

Система подготовки к бою основана на многократном повторении отдельных элементов и целых упражнений. В частности, в зданиях, известных профессионалам под названием Kill House, смоделирована обстановка жилого или офисного помещения. Там бойцы отрабатывают навыки штурма, проводя зачистку или освобождение заложников. Днем и ночью работает система видеоконтроля – инструктор в реальном времени отслеживает учебные действия бойцов. Этот полигон, как и «ситуационный городок» – модель города с домами, улицами и перекрестками – украинским спецназовцам помогали создавать иностранные партнеры.

А вот как проходят учения перед отправкой в «зону АТО». В 4 часа утра группа Сил специальных операций выезжает на задание. По легенде, бойцы должны проникнуть на позиции «незаконных вооруженных формирований» и вернуться к своим. Время на выполнение задания – два с половиной дня. И, по сути, это последний этап подготовки перед выходом группы в зону боевых действий в Донбассе. ССО Украины регулярно принимает участие в совместных учениях с коллегами из НАТО. Так, в марте текущего года военнослужащие ССО Украины приняли участие в учениях НАТО «Тактическая помощь раненым в бою» вместе с военными Грузии, Латвии, Литвы, Польши. А 18 августа Украинские силы специальных операций из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с Крымом, провели учения в Херсонской области вблизи границы с Россией.

«Постоянные тренировки военных обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. Тренировки проходят днем и ночью», – сообщала пресс-служба Минобороны Украины. В ходе учений отрабатывают «контрдиверсионные мероприятия», механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение «незаконных вооруженных формирований» на подконтрольной Украине территории.

Прямая угроза для России

Однако на самом деле украинский спецназ выполняет прямо противоположные задачи на территории России. 7 августа 2016 года сотрудники ФСБ обнаружили в районе Армянска в Крыму украинскую диверсионную группу. В завязавшейся перестрелке погиб командир подразделения специального назначения (отдела сопровождения оперативных мероприятий) ФСБ РФ подполковник Роман Каменев. При прорыве диверсантов через границу был убит военнослужащий 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных Сил РФ ефрейтор Семен Сычев. Украинской группе или группам (сколько их было реально, неизвестно) тогда удалось уйти.

4 декабря 2020 года на границе РФ и Украины в Белгородской области произошло вооруженное столкновение между российскими пограничниками и некой группой, которая пыталась проникнуть на территорию РФ. Цель операции – похищение гражданина России, который ранее воевал в Донбассе. Для вывоза его с территории РФ на Украину была направлена группа ССО, однако их действиям помешала ФСБ России. По данным пресс-службы ФСБ в результате столкновения один боец украинского спецназа погиб. Похищенный освобожден.

По мнению ряда украинских экспертов, «ССО становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». А некоторые «специалисты» идут еще дальше, заявляя, что «теперь, в случае полномасштабного вторжения, РФ гарантированно получит войну на своей территории. В приграничных районах будет уничтожаться вся инфраструктура противника. Мало того, в случае массового применения авиации или ядерного оружия РФ должна быть готовой получить адекватные удары в своем тылу. Можно устроить подрыв одного-двух ядерных хранилищ, которые похоронят сразу несколько российских регионов, например, хранилище под городом Борисоглебск Воронежской области». Причем все это, по их мнению, «легально и в строгом соответствии с нормами международного права». И исполнять это должен будет спецназ ВСУ Украины.

Поэтому задача ССО ВСУ «подготовка к переворотам, свержение режимов» со всеми сопутствующими составляющими (организация партизанского движения, создание агентурных сетей, привлечение на свою сторону местного населения, психологические операции и т.п.) для РФ звучит совсем по другому: подготовка к насильственному свержению законной власти (организация незаконных вооруженных формирований, создание пятой колонны из граждан России, психологическая обработка населения для достижения своих целей и т.п.).

В подтверждение этому приведу свидетельство сотрудника одной из российских спецслужб, получившего назначение в Крым лет пять назад: «Оперативная обстановка со стороны Украины сложная, высокая разведактивность со стороны всех, включая «партнеров» (США). Неоднократно лично выезжал на совместные в ФСБ обнаружения схронов с оружием. Причем, один из схронов обнаружили случайно, когда в результате дорожно-строительных работ осел склон. Оружие в схронах было свежее в смазке». Он отметил, что против нас действует противник, который отмобилизован, имеет высокую мотивацию и постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.

Бояться не надо – мы не из тех, кто пугается. Но вот иметь все это в виду нужно обязательно.

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