Корреспондент – в СБУ рассказали о покушениях на жизнь Зеленского

За два года Служба безопасности Украины открыла шесть дел, в рамках которых расследовались посягательства на жизнь и здоровье президента Владимира Зеленского. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве сообщили, что два уголовных дела уже прекращено, расследование по трём делам продолжается, однако не уточнили, кто именно совершил эти правонарушения и обстоятельства инцидентов.



Reuters

Служба безопасности Украины открыла шесть уголовных дел по факту посягательства на жизнь и угроз убийства президента Украины. Как пишет «Корреспондент», в ведомстве сообщили, что с 20 мая 2019 года СБУ осуществляла досудебное расследование в четырёх делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в двух делах по фактам угроз убийства и нанесения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса.

Два дела по статье 112 УК Украины закрыли из-за отсутствия состава преступления, по трём расследование продолжается, одно дело по статье 346 УК Украины направили в суд с обвинительным актом.

В то же время СБУ не уточняет, кто именно совершил эти правонарушения, а также обстоятельства инцидентов.