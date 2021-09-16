Коломойский засветился на футбольном матче в Киеве

“По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные различными важными темами для разговоров”, – отметил он.

Ткач опубликовал фото, на которых запечатлен Коломойский, который общается с главой парламентской фракции партии “Слуга народа” Давидом Арахамией.

На трибуне также были замечены бизнесмены Евгений Геллер и Геннадий Буткевич, глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко, вице-премьер Олег Уруский, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин и другие.

Ткач отметил, что, по информации из двух источников, Арахамия “на футболе договаривался о голосах для отставки спикера [Верховной Рады Дмитрия] Разумкова”.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4298723850197104

Поединок между “Динамо” и “Бенфикой” закончился со счетом 0:0.

Контекст:

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.

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