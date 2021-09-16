 

“Мы все, только в разном масштабе, – в опасности”. Польша предложила Украине новый формат сотрудничества

16.09.2021, 17:30, Новости дня
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По словам Цихоцкого, ситуация на внешнеполитической арене из-за достройки “Северного потока – 2”, саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, а также событий в Афганистане и Беларуси меняется не в лучшую сторону. По мнению посла Польши, новый формат нужен для совместного преодоления вызовов.

“Мы все, только в разном масштабе, – в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы”, – аргументировал Цихоцкий.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, открывая первый Украинский центральноевропейский форум в Киеве, заявлял 15 сентября, что Украина планирует провести встречу глав государств, которые создали “Люблинский треугольник”.

По словам Кулебы, за полтора года были созданы новые форматы, направленные на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины, а также региона между Балтийским и Черным морями. Среди них – “Люблинский треугольник” с Польшей и Литвой, “Ассоциированное трио” с Грузией и Молдовой, “Квадрига” с Турцией и Крымская платформа.

По словам Кулебы, “новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы и вызовы безопасности в регионе”. “Они укрепляют нашу национальную безопасность и безопасность региона уже сегодня”, – подчеркивал глава МИД Украины.

Ранее, 9 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран “Люблинского треугольника” – Украины, Польши и Литвы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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