Мексиканский рэпер Dan Sur имплантировал в голову золотые цепи вместо волос

23-летний исполнитель решил стать первым рэпером в истории человечества, который будет носить прическу из золотых цепочек. Dan Sur признался, что хотел сделать “нечто особенное, поскольку все красят волосы”.

В кожу головы рэп-исполнителю вставили крючки, на которых держатся украшения. Сейчас в голове исполнителя установлены десятки золотых цепей разной толщины, некоторые инкрустированы бриллиантами.

Рэпер надеется, что его не станут массово копировать.

Издание пишет, что Dan Sur вдохновился поступком другого американского рэпера Lil Uzi Vert, который в феврале этого года имплантировал себе в лоб редкий розовый бриллиант стоимостью $24 млн. В сентябре он прыгнул в толпу и лишился драгоценности.

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