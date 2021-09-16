В Киеве под открытым небом выступит группа Adam

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16.09.2021, 17:30, Новости дня
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Во время выступления коллектив исполнит как уже ставшие известными песни из своего репертуара, так и новые композиции, которые войдут в их третий студийный альбом. 

Фото предоставлено пресс-службой группы Adam
Контекст:

Группа Adam была основана в 2014 году саундпродюсером и автором песен Михаилом Клименко и его женой Александрой Норовой, которая является музой коллектива. В 2017 году группа выпустила дебютный альбом “ЧЮЗ”, а в 2019 году презентовала свой второй альбом “Ронім”.

Клименко известен как соавтор украинского певца Александра Пономарева. На его звукозаписывающей студии “З ранку до ночі” он работал с певицами Антониной Матвиенко, Марией Яремчук, а также является автором музыка для проектов на каналах ICTV, “1+1” и других. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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