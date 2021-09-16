Мнение: Путин как Малый Сатана

Вот хороший текст Вадима Гончарова, под которым вполне можно подписаться.

“О российских выборах всерьёз.

Аятолла Хомейни когда-то заявил, что СССР и США – враги революционного Ирана, но США – большой Сатана, а СССР – малый Сатана.

Вот и у нас такая же история.

До 20 года было очевидно, что основным и практически единственным врагом свободы и более-менее нормальной жизни в России является Путин и созданная им политическая система несменяемой власти, цензуры, изоляционизма и всякого такого.

За два последних года уровень свободы в России ещё снизился и Путин с его присными сильно тому способствовали.

Но основной вклад в сокращение пространства свободы на сей раз внесли не они, а нерушимый блок Глобальных левых и БигТеха, которые успешно создали мировой режим Санитарной диктатуры, плавно трансформирующийся в Санитарно-Экологическую диктатуру.

Нас в здешнем северном захолустье эти глобальные процессы пока задели только краешком, но несветлые перспективы вырисовались уже довольно отчётливо.

Короче, Путин за 2 года превратился из Большого Сатаны в Малого Сатану.

Поэтому бороться с Путиным можно и нужно, в том числе и используя механизм “Умного голосования”, но не нужно поощрять тех российских политиков, которые добровольно и с песней включились в идеологическое обоснование санитарной диктатуры. Это, в первую очередь, кацисты (поэтому, никакой поддержки Брюхановой), а во вторую – часть Яблока, активно внедряющая “новые европейские ценности”, и прямо призывающая к локдауну. Всех прочих оппозиционеров из списка УГ поддерживать можно, если за ними не числится особого рвения в строительстве дивного нового мира.

За отдельно взятого Вишневского (даже и во главе петербургского списка ковидобесного Яблока) голосовать можно. Вишневский – это уже часть петербургского культурного наследия эпохи зрелого путинизма, выгнать его из ЗакСа – это примерно как перепрофилировать “Дом книги” на Невском. На это мы пойти не можем 🙂 Аналогичная история с Дмитриевой. Старики-демократы не опасны, искренне поддерживать Санэкодиктатуру они не будут, их же первых при случае сбросят с корабля современности, и они это понимают.

А вот молодых “прогрессивных левых” надо топить (политически, конечно), как авангард “Большого Сатаны”, т.е. более опасного врага свободы в ближайшей исторической перспективе”.

Нет сомнений, что мировая санэпиддиктатура намного хуже Путина, уже хотя бы потому, что Путин у нас старый, а вот про всю эту ковидомахию так не скажешь. И да – именно поэтому никакой поддержки ни Кацу, ни Яблоку!