Пихта сибирская может быть использована для получения эликсира молодости

Как отмечают специалисты, в обыкновенной сибирской пихте содержатся вещества, которые позволяют очищать организм от так называемого клеточного мусора. Это значит, что данное растение можно использовать для создания эликсира молодости.

Работы ведутся под эгидой Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, сообщают источники. Ученые уже практически создали технологию переработки экстрактов данного растения в питательные вещества, которые очищают организм как от шлаков, так и от вирусов, атакующих его.

Кроме того, исследователи сумели определить механизмы омоложения, которые можно запускать с применением некоторых веществ. По словам ученых, сибирская пихта имеет все шансы стать основным сырьем для создания новых препаратов.