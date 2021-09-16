 

Пихта сибирская может быть использована для получения эликсира молодости

16.09.2021, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечают специалисты, в обыкновенной сибирской пихте содержатся вещества, которые позволяют очищать организм от так называемого клеточного мусора. Это значит, что данное растение можно использовать для создания эликсира молодости.

Работы ведутся под эгидой Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, сообщают источники. Ученые уже практически создали технологию переработки экстрактов данного растения в питательные вещества, которые очищают организм как от шлаков, так и от вирусов, атакующих его.

Кроме того, исследователи сумели определить механизмы омоложения, которые можно запускать с применением некоторых веществ. По словам ученых, сибирская пихта имеет все шансы стать основным сырьем для создания новых препаратов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Беглый президент Афганистана опубликовал видеообращение, в котором объяснил, кто вынудил его уехать

07.05 / За сутки от коронавируса в Украине привили 38 тыс. человек – Степанов

27.11 / Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

02.06 / Белорусский гостелеканал показал отрывок допроса Протасевича, журналист говорит там, что его подставили

12.01 / Крупные компании США заморозили политические пожертвования

07.01 / Эксперты рассказали, как ускорить работу старого смартфона

29.05 / Быстрый торт со сгущенкой и шоколадной глазурью. Рецепт Высоцкой

29.07 / “Едь к Лукашенко, которому ты жопу облизываешь!” Шкиряк и нардеп Шевченко устроили перепалку в прямом эфире

10.06 / Российский СУ-35 сопроводил самолет ВВС США над акваторией Тихого океана

31.07 / На Кубе шестеро высокопоставленных военных умерли за две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика