Облигации ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры признаны социальными

Согласно решению рейтингового агентства «Эксперт РА», инфраструктурные облигации ДОМ.РФ признаны отвечающими главным принципам социальных. Соответствующие сведения приводятся на официальном онлайн-портале агентства.

Отмечается, что запланированный выпуск облигаций в полной мере отвечает четырем ключевым критериям, обязательным для социальных ценных бумаг. Это касается использования средств и управления ими, процесса отбора и оценки проектов. Благодаря доходам от размещения облигаций ДОМ.РФ намеревается обеспечить финансирование создания транспортной, социальной, а также инженерной инфраструктуры, которая ориентирована на развитие жилищного строительства. Вкладываться средства будут и в общегородскую инфраструктуру. Оценкой проектов и их отбором займется специальная межведомственная комиссия, которая действует при Минстрое. ДОМ.РФ возьмет на себя сопровождение инициатив, что будет происходить на всех стадиях выполнения работы, также компания контролирует использование средств и осуществляет кредитный мониторинг. В сообщении «Эксперта РА» уточняется, что в планы входит имеющее регулярный характер раскрытие подробностей о прогрессе в реализации проектов, информирует tass.ru

Артем Федорко, пребывающий на должности замглавы ДОМ.РФ, назвал ответственное финансирование важной составляющей современного финансового рынка. Для инвесторов роль играет не только корреляция между рисками и доходностью, но и то, на что именно привлекаются вложения. Для инфраструктурных облигаций компании главным является обеспечить возведение соответствующих современным нормам школ, детсадов и прочих значимых объектов, призванных повысить качество жизни населения. Дебютное размещение бумаг состоится уже в конце сентября, речь идет о привлечении 10 млрд рублей.

Светлана Бик, возглавляющая платформу «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», указала, что на данный момент в мире продолжается пересмотр базовых параметров, свойственных капиталистической системе. При ней предприятия создавались прежде всего для получения прибыли. Так популярность получили социальные облигации, связанные с устойчивым развитием. Преобладающими становятся этические компоненты, которые затрагивают сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни граждан. Для таких ценных бумаг определяющей является независимая оценка. В частности, когда ДОМ.РФ выпускает инфраструктурные облигации и обязуется реализовать конкретные задачи, должна иметься треться сторона, ответственная за проверку планов. В этой конкретной ситуации таковой выступило агентство «Эксперт РА». Важность действий ДОМ.РФ Бик объяснила и тем, что именно флагманский эмитент задает тренды на финансовом рынке, значимые для устойчивого развития государства.

Пока инвесторы могут с настороженностью относиться к социальным облигациям, но в будущем ситуация изменится, считает замглавы «ТФГ» Равиль Юсипов. Он обратил внимание, что ДОМ.РФ движется в ногу со временем. Средства от размещения бумаг помогут создать инфраструктуру, которая является необходимым элементом развития страны и обеспечения прироста населения.

Правительство РФ еще в конце 2020 году утвердило ключевые правила, в соответствии с которыми происходит финансирование строительства объектов через облигации. Ценные бумаги позволяют ДОМ.РФ заниматься реализаций ряда инфраструктурных проектов, включая дорожные, инженерные и социальные. Задействовать механизм можно в концессиях и проектах ГЧП. Доход от размещения облигаций предоставляется по льготной ставке, что связано с субсидиями из госбюджета.

Действующая при Минстрое комиссия некоторое время назад утвердила три проекта, которые получат финансирование за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Их реализация будет происходить в Тюменской, Тульской и Челябинской областях. Размер займов для указанных субъектов РФ составит соответственно 700 млн, 1,8 млрд и 3,7 млрд рублей.