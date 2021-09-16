Какое пальто выбрать на эту осень: трендовые детали сезона, которые сделают любую покупку модной (а может, такое уже и есть в вашем шкафу)

Мы живем в такое время, когда можно и нужно проявлять индивидуальность. В трендах бесчисленное число фасонов и стилей, которые легко могут переплетаться между собой. Это касается всех аспектов моды, в том числе и верхней демисезонной одежды. Сегодня мы поговорим о трендовых пальто на осень 2021-го.

Пальто с бахромой

Некоторые декоративные детали являются символом наших дней. Например, бахрома захватила все: аксессуары, обувь, платья, джинсы, куртки и даже добралась до пальто. Если вы хотите прослыть ультрамодной, присмотритесь к двубортным полупальто с бахромой на рукавах, вдоль воротника или по нижней кромке.

Яркие расцветки

По-прежнему популярны плюшевые пальто и уютные пальто-халаты. Но если в прошлые сезоны в модельном ряду преобладали нейтральные бежевые и коричневые расцветки, то эта осень подарит нам сочные и яркие холодные краски: лиловые, изумрудные, мятные, синие.

Клетка

Если вы следите за модой, вы знаете, насколько в наши дни популярен клетчатый принт: от тартана и гленчека до благородной клетки виши.

Выбирайте клетчатое пальто прямого или свободного силуэта в оттенках, которые подходят вашему цветотипу. Носить подобные изделия можно с платьями-миди, брюками, мини-юбками, водолазками и сапогами.

Пальто-тренч

Популярность тренчкота не могла не сказаться на идеях создания новинок в мире пальто. Так появились модели нейтральных бежево-коричневых расцветок с поясом, “погонами” и хлястиками на рукавах. Смотрятся подобные модели необычайно стильно и брутально. Чтобы придать образу больше женственности, стилисты предлагают носить с пальто-тренчем юбки, платья и ботильоны.

Пальто-рубашка

Еще одним признаком наших дней является флисовое или шерстяное пальто-рубашка. Дизайнеры продолжают играть с длиной, сначала превратив теплую рубашку в куртку-оверсайз, а теперь доведя длину трендовых изделий до классического миди. Отличительными деталями трендовых изделий являются накладные карманы, пастельные расцветки и клетчатый принт.

Также для сухих осенних дней идеально подойдет тонкое свободное пальто без подкладки с накладными карманами. Оверсайз не желает сдавать позиции.

Кейп

А вот эта модель наверняка пылилась в вашем шкафу какое-то время. В этом сезоне наступит новый звездный час кейпов – накидок с пуговицами или поясами, имитирующих верхнюю одежду. Если же в вашем гардеробе нет подобной вещицы, предлагаем вам приобрести кейп с бахромой. Таким образом, вам удастся совместить сразу две трендовые детали в одном изделии.

Стеганое пальто

Дизайнеры предусмотрительно позаботились об уюте модниц в дождливую и ветреную погоду. Стеганые пальто (особенно в черном и зеленом вариантах) находятся на пике моды. С этими изделиями можно составлять стильные монохромные образы, а также носить их с джинсами.

Двубортное полупальто

Любительницы двубортных блейзеров и брюк могут ликовать. В моду вошли двубортные полупальто прямого кроя с контрастными пуговицами. Приобретите такую модель белого оттенка, и вы сможет составить осенний аутфит в черно-белом исполнении.