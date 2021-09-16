 

Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

16.09.2021, 16:58, Разное
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В Москве реализуется программа реконструкции поликлиник. До недавнего времени в нее было включено 137 медучреждений. Но было принято решение о расширении программы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в нее добавили еще 60 поликлиник.

Устаревшие здания превращаются в современные медучреждения с новым оборудованием и другим уровнем комфорта. “По сути дела, создаем новые поликлиники с максимальной доступностью врачей”, – отметил градоначальник. Сейчас в городе реконструируют свыше 50 таких зданий.

Собянин рассказал, что в какой-то мере оттягивал реконструкцию таких зданий, поскольку из-за долгого ремонта поликлиник рядом живущим москвичам обычно приходится ездить в другое медучреждение, то есть испытывать неудобства. Однако реализация программы началась, и на сегодняшний день уже обновлено три десятка поликлиник.

“Научились делать поликлиники в течение 6-12 месяцев. В основном за девять месяцев”, – отметил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о дополнительном финансировании программы реконструкции поликлиник, которая, к слову, будет реализована до 2024 года. Мэр Москвы сообщал, что на ремонт медучреждений будет потрачено еще 7,5 миллиарда рублей.



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