За чистотой выборов в Москве проследят наблюдатели, юристы и айтишники

Утром в пятницу, 17 сентября, начнет работать видеоцентр, куда будут поступать сигналы с московских участков. Также будет действовать колл-центр, группа разбора и группы мобильного голоcования, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

“Здесь также откроются три участковых избирательных комиссии онлайн-голосования и зона наблюдения за электронным голосованием. Наша задача – контроль на каждом уровне, чтобы обеспечить проведение открытых и легитимных выборов”, – рассказал он.

В списках избирателей Москвы внесено более 7,5 миллиона человек. В электронном голосовании будут участвовать 2 014 765 человек.

За прозрачностью дистанционного голосования будут наблюдать члены федеральной, городской и муниципальной избирательных комиссий. Они будут контролировать загрузки списка избирателей, работу с ним, наблюдать за транзакциями через ноду наблюдателя и прочее.

Система онлайн-голосования прошла несколько тестирований, все готово к работе, заявил руководитель Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он напомнил, что жители столицы могут голосовать дистанционно круглосуточно – с 8 утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября.

Электронные избиратели защищены от технических сбоев и проблем с подключением к Сети. “В случае возникновения таких ситуаций можно будет воспользоваться функцией “отложенного решения”. Она позволит вернуться в систему и проголосовать заново в течение 24 часов после получения первого бюллетеня”, – сказал Костырко.

Для недопущения двойного голосования электронных избирателей исключают из списка голосующих на участках. За прозрачностью голосования на участках проследят наблюдатели Общественной палаты Москвы.

В помощь им запущено приложение “Мобильный наблюдатель”. “Оно станет личным помощником наблюдателей Общественной палаты Москвы, сделает работу по контрольным точкам более удобной и быстрой, обеспечит юридическую чистоту процесса наблюдения”, – отметил замруководителя Штаба Илья Массух.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве также будут выбирать депутатов Московской гордумы и муниципального совета района Щукино.