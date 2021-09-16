 

Обнаружен возбудитель опасного вируса в фруктах из Грузии

16.09.2021, 16:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссельхознадзор обнаружил вирус бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola) в нектаринах и персиках, поставляемых из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

«Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию России, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном – в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии», – отмечается в сообщении ведомства.

Россельхознадхзор обратился к грузинским специалистам с просьбой принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции. Также сообщается, что в Грузии пообещали предоставить все материалы проверки, а также усилить фитосанитарный мониторинг выращивания культур для экспорта в России, холодильников и складских помещений.

На данный момент объем поставок грузинского продовольственного картофеля в Россию заметно вырос и составил порядка 17 тыс. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1 600 тонн.

Объем поставок нектаринов в 2021 году уже практически равен общему количеству данной продукции по итогам 2020 года – 14 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что более половины экспортированного Грузией вина приходится на Россию.



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