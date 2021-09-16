 

Центробанк заявил об отсутствии планов по ограничению ипотечного кредитования

16.09.2021, 16:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБанк РФ пока не обсуждает возможность введения дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования, нужно оценить эффекты денежно-кредитной политики, сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

По словам Даниловой, банки чаще используют подтвержденные источники информации, а также тщательно оценивают свои риски.

«По ипотеке важно оценить все эффекты уже проведенного ужесточения, также эффект денежно-кредитной политики и эффект льготных программ – то, что существенно произошла трансформация, – это все привело к тому, что отмечается некоторое замедление. Поэтому пока мы дополнительных мер не обсуждаем», – приводит ТАСС слова Даниловой.

Ранее Эльвира Набиуллина предупредила о приближении РФ к пределу роста ипотечного рынка.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в этом году. В июле сообщалось, что объем ввода индивидуальных домов в РФ побил рекорд.



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