 

Time включил Александра Лукашенко в список самых влиятельных людей мира

16.09.2021, 16:51, Разное
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Впервые в истории белорусский лидер включен в список 100 самых влиятельных людей мира в 2021 году по версии журнала Time. 

«Несмотря на то, что Республика Беларусь является региональной державой со средней экономикой, Александр Лукашенко играет большую роль в европейской политике. Ему удаётся достигать компромисса с соседями, извлекать выгоду для белорусской экономики, при этом страна сохраняет полный суверенитет во внешней политике. Больших успехов ему удалось достичь и в борьбе с коронавирусом, показатели смертности ниже среднемировых, а ВВП, хоть и уменьшился, но не так значительно, как в других развивающихся странах. Кроме того, начиная с лета 2020 года, белорусский президент подвергался многочисленным информационным атакам в мировых СМИ, Запад активно поддерживал протесты, но Лукашенко со всем справился и сейчас его легитимность не вызывает вопросов. Всё это делает его одним из сильнейших лидеров современного мира, для многих Лукашенко стал примером, как нужно вести себя в сложной политической ситуации», – заявил главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь.

Александр Лукашенко стал единственным лидером постсоветского пространства, который был включён в список.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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